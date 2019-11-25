正在演出三立八點檔《炮仔聲》的陳子玄24日迎接29歲生日，已是三立藝能「業配女王」前三名的她，今年生日許願希望接到更多的業配！依傳統習俗，逢9低調過生日，陳子玄笑說，那她可以慶祝30歲生日二次。她因年紀輕輕卻已結婚生子，大家開玩笑說以為她是要過35歲生日，讓她忍不住大喊澄清，是因為自己出道太早，才讓大家有這種錯覺。

陳子玄慶祝29歲生日。（三立提供）

陳子玄慶祝29歲生日。（三立提供）

被問老公陳建隆今年送她什麼生日禮物，陳子玄說，這幾年都跟老公說「不用幫我過生日」，但其實女生還是會期待慶祝生日、收到驚喜，沒想到老公「很聽話」，還真的就沒有幫她過，她自然也沒有禮物可以收，她也趁機向老公喊話：「老公，我說不過生日，只是說說而已！」

陳子玄與經紀公司三立藝能合作超過8年，每一年生日都剛好遇到放假，因此從來不曾在公司過生日，今年生日再度遇到星期日放假，她突發奇想決定出奇招，25日特別梳化好妝髮，穿著小洋裝，美美坐在經紀公司辦公室，一副等待大家幫她慶生的樣子。劇組與工作人員也沒讓她失望，一早就準備好蛋糕要幫她慶生。她開心表示，明年要辦生日派對，邀請大家一起來玩，工作人員也說明年要幫她升級，準備貴婦蛋糕慶生。

陳子玄慶祝29歲生日。（三立提供）

(中時 )