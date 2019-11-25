玻利維亞臨時總統艾尼茲24日簽署並頒布1項新選舉法案，以利該國盡快舉行新選舉，她也承諾，新選舉將會「乾凈、公正、透明」。

根據該法案，10月20日的大選結果作廢；自法案簽署之日起，立法大會將在20天內選出新的最高選舉法院成員，最高選舉法院負責確定大選日期。最高選舉機構確定後，必須在120天內舉行總統選舉；如果在首輪投票中沒有獲勝者，必須在45天內舉行第二輪投票；選舉產生新總統後，臨時政府在15天內將權力移交給新政府。

法案還特別規定，此前連續2次出任總統的玻利維亞人不得再次競選總統。因此，先前已辭去總統職務的莫拉雷斯將不能參加本屆選舉。

艾尼茲在法案頒布儀式上表示，臨時政府的目標是盡快舉行新選舉，為此政府將繼續與各黨派和團體進行對話。

前一日，玻利維亞參議院和眾議院已分別通過上述法案。法案獲得通過後，反對臨時政府的抗議民眾解除了道路封鎖，國內緊張局勢出現緩解。據統計，自10月大選以來，持續動亂已導致32人喪生、800多人受傷。

今年10月20日，玻利維亞舉行總統和議會選舉，官方投票結果顯示莫拉雷斯可在第一輪選舉中直接勝出，但反對派指控莫拉雷斯陣營舞弊，導致爆發大規模的全國性抗議活動和暴力流血事件。

美洲國家組織11月10日公布的報告也指出，上屆大選出現造假行為，建議玻利維亞重新舉行選舉。迫於各方壓力，莫拉雷斯隨後宣布辭職，並轉往墨西哥避難。之後時任參議院第二副議長的艾尼茲宣布就任臨時總統。

(中時 )