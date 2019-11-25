布梭尼國際鋼琴大賽首獎得主、鋼琴家齊柏絲坦，當年在蘇聯反猶太人聲浪最劇烈的時期，她的猶太身分讓她飽受挫折，一度無法出頭。回首來時路，齊柏絲坦表示，布梭尼大賽有如命運敲門磚，「是我人生的命運大門，為我開啟機會，也讓我有機會遇到先生。」

齊柏絲坦出生於1965年，5歲開始學琴，1971年進入涅格辛音樂院就讀，當時蘇聯境內反猶聲浪正值高峰，她的猶太人身分讓她被莫斯科音樂院拒絕於門外，也讓她無法參加國際大賽。但她並沒有因此放棄，她說正是知道自己的人生沒有後路，才會比誰都拼命抓緊機會參加甄選，總算讓她有機會到義大利參加布梭尼大賽，於1987年拿下首獎，一戰成名，在那之後，該大賽有連續四屆首獎從缺，被樂壇稱為難超越的「齊柏絲坦障礙」。

齊柏絲坦表示，拿下首獎歸國之後，有許多人都想要認識她，「我不知道原來我『未來的先生』也在那裡，第一次見面時，他和所有人一樣，問了我很多問題，從那一天起，我們就不間斷地聊天、說話，一直到現在。」

齊柏絲坦現在任職於奧地利維也納音樂與表演藝術大學，長年來，她在繁忙的巡演行程中，還能兼顧家庭和教學，她表示，「關鍵點在於時間的掌握，我從不離家超過兩周，最多是三周，一切仍是得力於先生、我爸媽的協助。」

齊柏絲坦認為，音樂也是時間與空間彼此相互調配的藝術，「音樂演奏的時間比較容易體會，空間是最難的事情，當觀眾在台上演奏時，我必須也要把耳朵拉長，伸到最後一排，確保最後一排觀眾也能聽見我的演奏才行。」齊柏絲坦在台獨奏會將於11月26日登場。

(中時 )