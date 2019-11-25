圖5. 除夕過年期間還可欣賞龍郡太鼓、三太子、舞獅、財神及日本舞等豐富表演。圖：綠舞提供

除夕當天於慕韻宴會廳安排精彩阿凡達魔術表演秀與大家同歡。圖：綠舞提供

宜蘭綠舞推出新春訂房多項優惠。圖：綠舞提供

寒假、春節旅遊旺季即將到來，不用大老遠飛出國，到宜蘭渡假也能享精采假期！宜蘭綠舞觀光飯店祭出新春住房優惠專案最低下殺6折起，安排豐富餐飲及日式園區活動，住宿、泡湯、吃美食、太鼓、舞獅、變魔術等表演一次到位，讓您吃好住好、盡享歡樂時光又省荷包！

即日起，凡預訂2020年1月24日(除夕)至2020年1月28日(大年初四)，並於今年年底前付訂金，享有客房85折、套房8折、Villa房75折優惠 (皆以原價計算)。連續續住Villa房第二晚享65折、第三晚享6折，住越多省越多。

住宿期間除可以於風呂浴場、休憩中心消磨閑適時光，還能暢遊日式主題園區、免費使用室內兒童樂園騎士堡乙次(價值NT$350)、文創小舖DIY等多重好康活動，新春暢遊綠舞讓您好運旺整年！飯店更於過年期間，隆重邀請龍郡太鼓、日本舞、三太子、舞獅、阿凡達魔術、財神等滿滿年味應景表演，讓大小朋友共渡歡樂新春假期！

此外，綠舞館內雙廳也將於春節期間供應新年Buffet及日式會席料理。蝶舞咖啡廳提供各國精緻佳餚，有精選海鮮、開胃菜、各式熱食，以及現切美國「沙朗牛排」，還有宜蘭在地鹹鴨蛋佐美國費城起司的招牌「金沙乳酪」蛋糕等種類豐富各式小點，蝶舞咖啡廳新春限定晚餐餐期為NT$1,280＋10％元／人。

舞饌日式料理則以經典懷石料理以及創意日式會席料理呈現，從「冰沁甜蝦五品盛合刺身」開啟極致味蕾饗宴，還有香濃鮮美「香煎松露鮭魚佐檸檬奶油醬」、暖胃暖心的「海鮮石狩鍋」，主廚薈萃宜蘭在地食材，融合日式料理手法呈現出道道精彩的料理，新春日式會席料理價格為NT$1,280＋10％元／人。

若達10位以上貴賓，可以預訂「2020富貴好運慶金鼠」圍爐團圓桌菜，價格為NT$10,888＋10％(10人一桌) ，除夕當天也將於慕韻宴會廳安排精彩阿凡達魔術表演秀以及抽獎活動與大家同歡，讓好運連綿一整年，邀您一同把握連假享天倫，感受充滿年味的春節之旅！

詳細資訊可至官網：www.dwsresort.com.tw 或訂房專線03-960-3808轉6202／6203。

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