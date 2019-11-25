大根近日錄TVBS節目《食尚玩家-歡樂有夠讚》，他透露與大飛、阿虎及圈外好友一起集資800萬開餐酒館，地點選在台北東區巷弄，8月試營運至今，目前每天可進帳6位數，他笑說：「這個業績不算太差，希望繼續努力，在半年內回本。」與好友共同經營，他坦言難免有摩擦，尤其自己與大飛都是處女座，對細節要求完美，經常為店裡的事情起爭執。

大根表示：「我跟阿虎一起住，我們已經培養好彼此的默契，因為實在太熟，都知道對方個性，不用多言語。」他提及餐酒館剛裝潢時，自己與大飛曾冷戰，「當時店裡所有裝潢事宜都是大飛一手包辦，我在前置作業參與較少，因為工作分配而出現小嫌隙。」兩人沒選擇當面說清楚，直到有天晚上大飛來電約大根家裡聚會，大根一進門，大飛劈頭便說：「我覺得我們兩個有點隔閡、有點問題。」話語一出，兩人眼眶都泛紅，瞬間化解隔閡。

大根坦言與大飛溝通後，感情更好。（TVBS提供）

為了讓餐酒館營運更順利，三人協調分工，大根負責公關，阿虎管帳，大飛則處理店內大小事務，因深入溝通後，三人關係變得更緊密。前陣子大根與羅志祥相楸看店面，「我們的店開在同一條街，當時他陪我去看店面，順便觀望自己的店。」並透露羅志祥是餐酒館大客戶，「他是我們的大客戶，但他來還是照付錢，連服務費都沒折扣。」話語一出全場笑翻。

(中時 )