貴州省畢節市織金縣三甲街道的三甲煤礦，今天凌晨發生疑似煤與瓦斯突出事故，截至下午4點55分，救護隊現場發現，在發生事故的41601運輸巷道防突風門740米處發現一名遇難人員。

目前，運輸巷道防突風門以內720巷道已恢復正常供風，720至740米間正在排放瓦斯。救援正在緊張進行中。目前，井下8名被困人員1人獲救，正在醫院接受治療，1人遇難，剩餘6人仍在搜救中。

(旺報 )