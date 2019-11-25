貴州省織金縣一煤礦發生事故致8人被困 1死亡1獲救 21:532019/11/25 旺報 李鋅銅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 貴州省織金縣一煤礦發生事故致8人被困 1死亡1獲救。（照片取自中新網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 貴州省畢節市織金縣三甲街道的三甲煤礦，今天凌晨發生疑似煤與瓦斯突出事故，截至下午4點55分，救護隊現場發現，在發生事故的41601運輸巷道防突風門740米處發現一名遇難人員。 目前，運輸巷道防突風門以內720巷道已恢復正常供風，720至740米間正在排放瓦斯。救援正在緊張進行中。目前，井下8名被困人員1人獲救，正在醫院接受治療，1人遇難，剩餘6人仍在搜救中。 (旺報 ) #貴州 #巷道 #瓦斯 #礦災 #運輸 也許您會感興趣 推薦閱讀 貴州茅台A股流通市值 躍居滬深兩市第一 18:552019/11/21 財經 八米巷禁開餐廳 挫傷小巷弄店租 04:092019/11/22 財經要聞 貴州茅台流通市值稱霸A股 04:102019/11/22 全球財經 智慧公共運輸服務業 交通部擘劃藍圖 15:092019/11/22 生活 兩岸熱門新聞 大小黨形勢丕變 區議會選舉扭轉香港政治版圖 - 兩岸 搶救留守者 港民主派當選人聚集理大籲警方解封 - 兩岸 香港區議會選舉 泛民過半暴增3倍 建制大縮近9成 - 兩岸 回歸制度 反送中勇武派該退場 - 兩岸要聞 - 中國時報 陸特工叛逃澳洲？滿滿電影感完整劇情 終於曝光！ - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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