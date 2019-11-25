香港泛民主派在地方區議會選舉中大獲全勝，親北京建制派則大敗。對此，韓國瑜恭喜所有勝選的區議員，呼籲北京落實香港雙普選，也暗諷綠營，「中共連香港選舉都控制不了，如何控制台灣選舉？」

香港泛民主派在地方區議會選舉中大獲全勝，親北京建制派則大敗，本屆投票率高達71.2%，有294萬人投票，是香港歷來各種選舉中投票率最高的一次。

根據港媒統計，非建制派已在所有民選的452席次中拿下388席，席次占比為85.9%，而非建制派中以泛民派為絕大多數。親北京建制派僅拿下59席，席次占比13%。

國民黨總統候選人韓國瑜晚間在臉書表示，呼籲北京落實香港雙普選，另外也順便暗諷綠營，「中共連香港選舉都控制不了，如何控制台灣選舉？」

韓國瑜表示，恭喜所有勝選的區議員，尤其是多位新科泛民派代表，更希望他們能夠莫忘在街頭奮鬥的理想與初衷，堅持改革，讓香港能朝更民主的全面普選前進！

韓國瑜不忘痛批綠營，多少當年在街頭高喊民主、呼求改革的黨外人士，今天在高官大位上，盡開民主倒車，打著民主旗幟製造對立，任意設置東廠機構、酬庸親信、安插中選會主委、漠視公投民意、甚至沒收全民公投！

韓國瑜強調，中華民國的民主制度，是每一位國民最大的驕傲和憑仗，我們要珍惜民主、善用選票，唾棄背離民意的政客，選出我們要的未來！

(中時電子報)