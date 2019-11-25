韓國已選擇歐洲MBDA集團的流星長程空對空飛彈(meteor missile)，做為研發中KF-X戰機的配備，流星飛彈是目前射程長、射速快的空對空飛彈系統。

防衛世界(Defense World)報導，韓國航太工業集團（KAI），與歐洲MBDA集團完成簽約，將流星飛彈的參數與軟體整合到KF-X戰機身上，合約包括知識產權轉讓，和武器的試驗活動等相關項目。

MBDA聲明表示，流星先進飛彈具有獨特的沖壓噴射推進系統，使它有著比其他空對空飛彈更好的實力，飛行得更快、更遠，甚至在極端範圍內擊殺目標物。

流星飛彈是是英國、法國、德國和義大利共同研發，這4個國家合資成立的MBDA公司，負責研製與生產，飛彈全長3.7公尺，重量190公斤，有效射程約150公里，已於2016年服役，並已整合到歐洲颱風戰機、飆風戰機與JAS-39戰機身上。

歐洲4國共同研發的流星飛彈。(圖/MBDA)

KF-X戰機是韓國的第五代戰機計畫，外型很類似小一號的F-22，採用2具通用F414發動機為動力，而航電與雷達系統則是與以色列合作開發。韓國在2015年爭取到印尼的合作，並簽署的聯合開發協議，印尼將支持20%的開發成本，預計將生產168架KF-X飛機，其中韓國接收120架飛機，而印尼獲得48架，印尼版本的稱為IF-X

然而印尼似乎無力支付，可能退出計畫。上個月，首爾ADEX-2019活動中，KF-X的攤位上已看不到印尼合作夥伴的名字，IF-X的名稱也不見了。

韓國國防採購計劃署（DAPA）發言人表示，印尼累計拖欠了2300億韓元（2億美元）的研發費用。

(中時電子報)