警消獲報前往救援。（翻攝照片／葉書宏新北傳真）

警消獲報前往救援。（翻攝照片／葉書宏新北傳真）

年約50歲男子今（25日）下午6時許，在新北市深坑區王軍寮炮子崙斜坡處，遭一輛倒退滑動的汽車撞擊，男子與車輛均掉落半山腰，新北市消防局獲報前往救援，消防員利用繩索垂降接觸男子，男子已無生命跡象，正進一步急救中。

報案人表示，該名男子當時在車後，車輛突然滑動，導致人、車一起掉落山谷，該男被車輛壓住。消防員於下午7時許接觸到該名男子，男子已無生命跡象，目前仍在急救中。

(中時 )