深坑車輛斜坡滑動 男子遭撞墜谷 19:542019/11/25 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 警消獲報前往救援。（翻攝照片／葉書宏新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 警消獲報前往救援。（翻攝照片／葉書宏新北傳真） 警消獲報前往救援。（翻攝照片／葉書宏新北傳真） 年約50歲男子今（25日）下午6時許，在新北市深坑區王軍寮炮子崙斜坡處，遭一輛倒退滑動的汽車撞擊，男子與車輛均掉落半山腰，新北市消防局獲報前往救援，消防員利用繩索垂降接觸男子，男子已無生命跡象，正進一步急救中。 報案人表示，該名男子當時在車後，車輛突然滑動，導致人、車一起掉落山谷，該男被車輛壓住。消防員於下午7時許接觸到該名男子，男子已無生命跡象，目前仍在急救中。 (中時 ) #男子 #車輛 #生命 #急救 #生命跡象 也許您會感興趣 推薦閱讀 六類長照車輛免貨物稅 延至2024 04:102019/11/21 金融．稅務 北市公寓暗夜遭祝融 屋主逃生不及命危送醫 09:072019/11/21 社會 心肌梗塞能自救？醫：10秒內必做3件事 11:572019/11/21 生活 獨家》毒蟲變反毒天使 他死也要完成1001場反毒分享 09:042019/11/22 社會 中市建築工地 工人摔落鷹架不治 14:162019/11/22 社會 這也要研發 車廠申請車輛自毀系統專利 15:482019/11/22 財經 通緝犯拒捕 苦勸20分鐘墜樓急救中 23:282019/11/22 社會 機車等紅燈遭撞飛 5人送醫 14:352019/11/24 社會 女倒車保齡球式碰撞 慘全賠 04:102019/11/25 地方新聞 彰化醫院急診室打掉重練 斥資百萬強化急救實力 15:122019/11/25 生活 社會熱門新聞 彰化某高職學生跑步猝死 網友熱議 校方出面澄清還原經過 - 社會 妻裸下身睡 3歲兒告訴爸：媽媽跟叔叔… - 社會 林志玲剛新婚 香閨被偷拍官司繼續打 - 社會 只是比較早起 他爽買土豪航空便宜機票 歐洲來回竟1000有找 - 社會 捷運遇高加索正妹 南崁彭于晏求救 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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