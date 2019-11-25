黃先生經過院方妥善救治，日前已順利出院，並定時回診。（張晉銘攝）

一名56歲的黃姓民眾，11月16日晚間突然感覺胸悶疼痛，當晚22點自行到草屯鎮佑民醫院就醫，當醫護人員檢傷時，他突然意識昏迷且無心跳呼吸，院方急救後恢復生命徵象，後續由心導管團隊接手治療，19日即順利出院，黃姓男子慶幸及時就醫，撿回一命。

急診室副主任邱垂祥說，黃先生因身體不適前來本院急診，但在檢傷過程中，身體突然慢慢往前傾倒且不醒人事，護士隨即將他帶往急救區，並立即啟動2分鐘CPR和電擊200焦耳一次，後續即恢復生命徵象。

院方表示，隨後由心導管團隊接手，入導管在心臟左降枝置放一支架，約70分鐘後轉入加護病房，18日再轉普通病房，19日就順利出院。黃先生說，若等救護車來再就醫，恐怕為時已晚，非常感謝院方的救治。

心臟血管內科醫師李政良說，黃先生的病症屬於心因性猝死，其為心律不整造成心臟完全停止或心臟無法輸出，死亡率極高，若沒有妥善處置，存活率僅有10-30％。

李醫師說，急性心肌梗塞發作前，有50％的病患沒有症狀，其中又有一半的病患，發作時以心因性猝死來表現，等於是有25％的病人，在心因性猝死發生前是完全沒有症狀。因此，若民眾有抽菸、三高和家族遺傳等情況，都屬於高風險族群，建議民眾提早來醫院做心臟超音波和運動心電圖等檢查。

邱主任也呼籲，若心臟有任何症狀，應立即就醫，且根據統計，若目擊發現馬上給予電擊和心臟按摩，可增加存活機率。

(中時 )