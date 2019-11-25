超級女英雄騎飛虎翱翔，施展女力對抗印度性犯罪和性販運倖存者蒙受的汙名─這是連載漫畫「普里亞的力量」本週發行的第3期內容。創作者希望這套漫畫可教育社會，替弱勢發聲。

湯森路透基金會（Thomson Reuters Foundation）今天介紹出身強暴案倖存者的漫畫女英雄普里亞。在前兩期「普里亞的力量」（Priya's Shakti）中，變身英雄的普里亞接連痛擊曾虐待她的人，並出手協助潑酸攻擊案的被害者。

漫畫創作者、電影製作人德維內尼（Ram Devineni）透過電郵告訴湯森路透基金會：「漫畫深受青少年和青壯年歡迎…我們希望觸及青少年，因為他們正在學習關於性、性別角色和性暴力等議題。更重要的是，我們替性別暴力受害者發聲，讓她們受到關注。」

新一期連載標題為「普里亞和失蹤女孩」（Priya and the Lost Girls），明天起就可免費下載。本期中，普里亞返回她的村莊，發現包括自家姊妹在內的所有女性都失蹤了。普里亞在惡魔掌控的一家妓院找到失蹤的女性，她必須透過戰鬥救出這群性販運受害者，接著還將挑戰拒絕接納受害者返家的社區。

創作團隊赴印度加爾各答（Kolkata）與孟買（Mumbai）紅燈區進行的妓院研究，是本期漫畫的故事基礎。他們表示，儘管背景設定於印度，這段故事仍可獲得全球共鳴。

漫畫作者梅塔（Dipti Mehta）說：「第一世界國家的人以為性販運是第三世界國家的問題。他們不曉得自家後院正在發生這種事。這是個大有賺頭的全球產業…我認為身為藝術家與創作家，我們有社會責任喚醒民眾意識、賦予最需要的人聲音。」

「普里亞的力量」2014年首度發行，開創印度同類型漫畫之先。團隊還運用擴增實境技術，講述被輪暴、接著又遭家人和社區羞辱的普里亞，如何從一名年輕鄉村女性變身超級女英雄。

德維內尼表示，「普里亞的力量」系列至今已被下載超過50萬次，全球約有2600萬人讀過。

湯森路透基金會指出，印度各地每年有數千人遭人口販運分子誘騙到城市，歹徒承諾被害人會有好的工作機會，卻把他們賣去當現代奴隸。受害者多半是貧窮的鄉下婦孺。

根據印度最近公布的犯罪數據，2017年印度約有3000宗人口販運案件紀錄在案。但倡議對抗人口販運的社運人士說，政府的資料數據掩蓋了犯罪的真實規模。

(中央社)