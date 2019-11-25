蔡秋鳳近日參加好友張秀卿主持節目《MUCH金點秀》，宣傳新專輯《巷仔口》，卻爆出2人心結始末，蔡秋鳳直言：「大家都嫁了，只有我沒嫁。」透露自從好姊妹相繼結婚後，孤身一人的她寂寞感加劇，這陣子重感冒，怎麼吃藥打針都不好，卻沒朋友關心，身心脆弱的她忍不住傳訊息大罵張秀卿「無情無義」，更表示：「我這麼重感情的人不適合跟你們當朋友。」小女孩般的撒嬌行徑，展現兩人好交情。

錄影當天，蔡秋鳳感冒未痊癒，張秀卿假借要替好姊妹顧嗓代唱，頻頻藉機模仿對方，讓蔡秋鳳笑喊：「我有那麼醜嗎？」張秀卿表示過去因為太愛模仿蔡秋鳳，兩人有一段時間沒聯絡，對於好友傳訊息批評自己「無情無義」，張秀卿趕緊解釋，「妳沒有結過婚，不知道婚姻的麻煩，我現在天天Morning Call維繫姊妹感情，希望她不再寂寞。」蔡秋鳳聽完哭笑不得。

邵大倫（左起）、許富凱、朱德寶、蔡秋鳳、張秀卿及蔡義德（前）一同飆唱經典好歌。（年代提供）

張秀卿與蔡秋鳳交情深厚，更在節目上合唱歌曲〈姊妹愛〉，張秀卿藉機詢問蔡秋鳳：「如果我們愛上同一個人，妳會怎樣？」蔡秋鳳想也不想直接答：「我會讓妳。」張秀卿聽完追問：「如果我們都愛上蔡義德妳會怎樣？」蔡秋鳳仍堅決回答：「我會讓妳。」一旁蔡義德則搞笑吐槽張秀卿，「我知道妳在想什麼，又在想我的財產。」蔡秋鳳還透露，錄音時習慣用皮帶緊勒肚子，怪異行徑讓主持人邵大倫瞠目結舌。

(中時 )