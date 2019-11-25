台中市議員徐瑄灃25日在都發建設水利業務質詢時表示，接獲多位民眾反映檢舉農地工廠沒有結果，認為市府坐視農地工廠可以拆了又蓋，停了又蓋，拆除一直沒動靜，政府說即報即拆，可是結果是越蓋越多；民眾指責市府行政怠惰，市府相關局處則認為工輔法相關施行細則尚未公布，等待中央規範。

徐瑄灃說，都發局不能墨守成規，處理違建只依據104年「臺中市違建執行原則」及101年「臺中市施工中新違章建築即報即拆作業規定」。卻不依照「臺中市農業用地新增未登記工廠強制拆除作業程序」，執行強制拆除104年1月1日起於臺中市農業用地新增的未登記工廠。市政府既認為不適用，卻仍未廢止該項法規，顯有違失。

徐瑄灃指出，新修的工輔法預計明年元旦即將施行，其中28-12條明定檢舉獎勵，35條強制斷水斷電，市政府面對處理違法未登記工廠的拆除，應該擬定新的「未登記工廠強制拆除作業程序」，要有適合未登記工廠的拆除排拆原則。

徐瑄灃建議市府，斷拆流程要明確，務必依法執行，裁定排拆客觀公正，避免推拖拉，杜絕關說。申覆救濟程序必須提供，避免誤判。斷拆納入單一窗口，統一事權，拉高督導層級。充分諮詢輔導，提供廠商做出最適當決定。

針對神岡大社公兒1-4公園工程完工日期一直拖延！徐瑄灃認為，市府及神岡區公所應該利用各種時機宣導，說明前任林市長發包工程廠商，藉故不派工不施工，讓工程延宕，建設局只有終止合約，另行發包找新廠商繼續施工。原有公園設計要保留荔枝樹，但是未考慮荔枝椿象蟲害嚴重，因此不得已移除。這些為什麼不對民眾說明？讓民眾誤解，傳布不實流言，傷害盧市府團隊。

徐瑄灃強調，有關潭子區大富路一段2巷灌排淹水改善工程將完成規劃，周邊社區民眾陳情七張犁分線在該路段圳溝造成該社區大樓地下室滲水；建議該項工程納入疑似滲水的灌排溝改善，解決民眾長年困擾。

(中時 )