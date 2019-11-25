草屯療養院院長簡以嘉表示， 院方辦理中區整合性藥癮醫療示範中心計畫，有效提升個案治療涵蓋率。（張晉銘攝）

「藥癮治療、幸福整合」成果發表會吸引許多貴賓和相關單位共襄盛舉。（張晉銘攝）

茄荖山莊2樓新穎舒適的房舍。（張晉銘攝）

草屯療養院於2018年11月在茄荖山莊成立台灣首座整合性藥癮醫療示範中心，經過1年的努力經營，於25日舉辦「藥癮治療、幸福整合」成果發表會，同時對外宣告擴增山莊2樓，預計新增30個床位，將專收女性藥癮者。

會中包含衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會副執行長王森稔、衛福部心理及口腔健康司簡任技正鄭淑心、法務部矯正署毒癮戒治科科長沈淑慧、立委林靜儀等多位貴賓蒞臨外，還有中彰投各縣市的衛生局等代表參加，一同見證院方的豐碩成果。草屯療養院也頒授證書予9位藥癮個案管理師，以及頒發感謝狀給18間中區合作機構。

草屯療養院院長簡以嘉表示，院方於去年10月通過衛福部審核，辦理中區整合性藥癮醫療示範中心計畫，成功推展跨轄區和跨專業的合作模式，有效提升個案治療涵蓋率，合作機構已達41家，服務個案達521人次，成效卓越。

副院長丁碩彥說，茄荖山莊屬於居住型治療性社區，提供一個長期的獨立隔離環境，讓藥癮者有效遠離毒品，並安排團體治療、人際互動和學習技藝，降低家庭負擔。

草屯療養院說，過去茄荖山莊提供30個床位，主要服務男性，目前配合國家新世代反毒策略，茄荖山莊的2樓作為擴充收治能量，再增加30個床位，將收治女性藥癮者，成為台灣第一個男女皆收的醫療模式藥癮治療性社區，期盼協助藥癮者重新「贏」向健康。

草屯療養院院長簡以嘉（右5）頒授證書予藥癮個案管理師。（張晉銘攝）

衛福部心理及口腔健康司簡任技正鄭淑心（中）頒發感謝狀給子計畫醫院。（張晉銘攝）

法務部矯正署毒癮戒治科科長沈淑慧（右4）頒發感謝狀給矯正機關。（張晉銘攝）

衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會副執行長王森稔（中）頒發感謝狀給司法單位。（張晉銘攝）

(中時 )