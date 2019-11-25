南韓前女團KARA成員具荷拉24日在家中被發現身亡，得年28歲，震驚演藝圈。而BIGBANG成員T.O.P今（25）日在IG上發布悼念文，透露自己與具荷拉最後的簡訊對話，讓人看了相當難過。

T.O.P在IG的限時動態上PO出兩張截圖，其中一張具荷拉傳了「哥哥，雖然晚了，還是祝你生日快樂」，而T.O.P疑似沒有給予回應，他在旁邊懊悔寫下，「最後的訊息沒有當下回覆，是生日祝福的訊息…真是對不起，荷拉呀，在美好的地方安息吧…」。

T.O.P透露自己沒來的及回應具荷拉的訊息很抱歉。（摘自T.O.P Instagram）

具荷拉傳了自己最新的作品給T.O.P。（摘自T.O.P IG）

另一則是具荷拉傳了新歌連結給T.O.P，具荷拉還寫下，「哥哥，看過了嗎？」、「拜託，請看一下」，對此，T.O.P在一旁寫著，「有很大的夢想又對音樂和工作充滿熱情，心地柔軟又善良的孩子，荷拉」，每一字都流露出懊悔跟心痛，不少粉絲也都表示，「要堅強啊，哥哥」。

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(中時電子報)