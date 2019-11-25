太巴塱小朋友將展開台中3天2夜圓夢之旅。圖：華信提供

華信航空特別安排花蓮太巴塱國小 南投親愛愛樂實驗學校的學童互訪進行教育文化交流。前左為華信航空副總經理張酉光。圖：華信提供

華信航空為愛飛行，幫偏遠學童圓夢飛翔！華信航空於今(25)日及28日飛航花蓮-下地島包機，配合下地島開航增飛台中-花蓮加班機，華信航空特別推出公益圓夢之旅，安排花蓮太巴塱國小、南投親愛愛樂實驗學校的學童，搭乘華信航空台中-花蓮班機互訪，讓東部與中部兩校學生進行教育文化交流、留下畢生難忘的珍貴體驗。

建校百年的太巴塱國小位於花蓮縣光復鄉阿美族部落。今日中午25名太巴塱師生搭乘華信航空AE734班機由花蓮直飛台中，於13時48分抵達台中機場，在參觀機場航廈航空作業流程後，隨即展開台中3天2夜圓夢之旅。除實地參觀愛樂實驗學校製作小提琴過程外，華信航空更貼心安排熱愛棒球的太巴塱學童，赴台中洲際棒球場觀看中、日棒球對戰，並由一位學童進行開球儀式，象徵孩子們的美好未來將劃開序幕。結束3天2夜的豐富行程後，於11月27日搭乘華信AE731班機返回花蓮。

南投親愛愛樂實驗學校的學生大多是偏鄉部落的孩子，主要為賽德克族及泰雅族。11月28日上午8時整，21名親愛愛樂實驗學校的師生將搭乘華信航空AE733班機由台中抵達花蓮，當晚由愛樂學生在美侖飯店大廳精彩演奏「華信親愛音樂會」，夜宿花蓮美侖大飯店。隔日特別安排參訪太巴塱國小，表演正巧與學校同名的「太巴塱之歌」演奏曲，為兩校學童牽起難得的情誼。

華信航空秉持服務旅客的熱誠，長期關懷弱勢學童、幫助成長學習。2019華信航空公益圓夢之旅，更結合各大企業的力量，希望利用自有資源來盡一份社會責任，共同幫助偏鄉學童圓夢飛翔，讓卓越弱勢的學生有機會體驗課本之外的知識，以拓展學習視野，讓這次有意義的實質體驗作為未來實現夢想的原動力。

華信航空特別感謝熱心公益的好夥伴：台中全國大飯店、花蓮美侖飯店、雲山水有熊森林、環遊國際旅行社、台中馨樂旅行社、花蓮全順旅行社、高雄捷利旅行社、台中僑新旅行社、南投縣政府、漢翔航空工業公司、空軍427聯隊、中華職業棒球大聯盟、麗寶樂園渡假區、花蓮海洋公園、高雄空廚、麗明營造。

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