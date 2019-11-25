第56屆金馬獎頒獎典禮風光落幕，廈門同時間也舉行第32屆中國電影金雞獎，兩岸電影百花齊放，25日收視出爐，本屆頒獎典禮收視最高點落在導演王童榮獲終身成就獎並致感言，王童一句「下一代的好，就是我的成就。」衝出最高點，收視率達3.03，收視人口66萬8000人。

《熱帶雨》演員楊雁雁榮獲最佳女主角獎並致感言，則拿下第二高收視率2.89，收視人口63萬7000人，《你的臉》榮獲最佳紀錄片獎拿下第三，收視率達2.88，收視人口63萬3000人，收視第四則是《返校》導演徐漢強榮獲最佳新導演獎並致感言，收視率達2.84，收視人口62萬6000人，第五則是頒獎嘉賓楊貴媚、澎恰恰致詞介紹導演王童，並播放王導經典影片，收視率2.79，收視人口61萬3000人。

楊雁雁榮獲最佳女主角獎，拿下金馬獎第二高收視率。（台視提供）

星光大道的部分，謝盈萱走紅毯及接受訪問拿下最高收視率1.85，收視人口40萬8000人，評審團走紅毯與王童、永瀨正敏走紅毯受訪，則創下第二高收視率1.84，收視人口40萬4000，是枝裕和走紅毯及接受訪問拿下第三，收視率1.69，收視人口37萬2000人。頒獎典禮電視與網路總收視人口達3,969,183人，星光大道的電視與網路總收視人口則為1,419,600人。

(中時 )