黃瀞怡（小薰）與張書偉、饒星星25日分別代表《76号恐怖書店》的〈租屋〉和〈飢餓〉兩支短片，出席新加坡影視展（ATF）行前記者會。張書偉爆料，他劇中與鄭人碩有一場奔跑的戲，鄭人碩為達到導演莊絢維的要求，先背著他去跟導演討論他會怎麼跌倒、張書偉一定會回頭看，便能順利拍到導演想要的畫面，沒想到預期拍攝目標達成，但鄭人碩的左邊屁股也磨掉了一大塊肉。

張書偉說，鄭人碩後來拉下褲子給他看左屁股的傷口，掉的肉超過10公分，所以後來拍攝時，鄭人碩的屁股都貼著人工皮。一起站在台上的小薰則顯然第一次聽到，大吃一驚問：「他少了一塊肉！？」事後被問是否有給男友「秀秀」？小薰說她完全不知道這件事，也沒有看到他掉一塊肉，「他是滿堅強的人！」

張書偉說，大家拍這部片真的受滿多傷，除了鄭人碩掉一塊肉，他也跟饒星星互打三、四十下巴掌，拍完趕緊冰敷，確實很自虐，但又很過癮。饒星星苦笑說，「碩哥的人工皮還分享了一塊給我！」

黃瀞怡（小薰）出席新加坡影視展（ATF）行前記者會。（盧禕祺攝）

小薰與鄭人碩23日也代表電影《寒單》劇組出席大陸的金雞獎頒獎典禮，她說這是第一次參加金雞獎，感想是：「什麼都很大，典禮會場很大，紅毯很寬也很長，是滿不錯的經驗」。至於網路狂酸金雞獎休息室佈置有如靈堂，小薰尷尬表示，當天現場人很多，不會刻意看裝潢色調，她是事後看了媒體報導才知道有此一說，她的個人評價是：「嗯，很典雅！」

導演莊絢維、黃瀞怡（小薰）與張書偉、饒星星25日出席新加坡影視展（ATF）行前記者會。（盧禕祺攝）

張書偉在〈飢餓〉戲裡戲外都讓自己處於非常餓的狀態，他直說：「拍第一天監獄戲是我處於最飢餓的狀態，因為那天完全沒有進食，只喝水跟茶葉蛋，希望能呈現真實的飢餓狀態。」不過那天晚上他就發現這樣不行，會沒體力，後面就有再多吃點東西。提到跟鄭人碩二次合作的經驗，張書偉先是笑說：「這次也該輪我當主角了。」隨即表示因為莊絢維和他們兩人的默契極佳，現場許多即興和默契都讓效果更好。

(中時 )