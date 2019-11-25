林凡日前拍新歌〈如願以償〉MV，是她出道以來把自己弄得最濕的一次！由於在海邊拍攝，導演為了畫面唯美，要求她幾乎整個人潛進水裡，讓林凡上岸時冷得牙齒直打顫，且一陣陣海浪及腳底下的碎石也讓她幾度站不穩，拍攝過程相當辛苦。

MV邀請連俞涵跨刀，劇情述說一對感情甜蜜的情侶，因男生意外驟逝讓女孩一時無法走出陰霾，在日常生活中慢慢療傷的故事；林凡在MV中擔任敘事者角色，並選在海邊取景，拍攝當天氣候陰涼不必曝曬在陽光下，但為了符合畫面要求的唯美感，導演請林凡站在海邊，從一開始只有腳碰水，一路拍到水淹大腿、腰部，最後幾乎全身都浸在水裡。

整個人浸到水裡的她，還不時被海浪衝回岸上，加上腳踩碎石，讓赤腳的她站不穩。拍攝結束回岸上後她冷得直打牙顫，苦笑表示：「剛剛導演鏡頭離我超近的，不知道有沒有拍到其實我下巴、牙齒一直在抖！」期待MV成果；〈如願以償〉MV今（26日）在YouTube《華納音樂官方頻道》上線。

林凡日前到海邊拍新歌MV。（華納提供）

(中時 )