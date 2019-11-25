大內高手將出招？宋楚瑜忙內閣名單ING (影/中天新聞)

親民黨總統候選人宋楚瑜25日接受媒體聯訪，暢談政局時勢與選情。對於民調落後國民黨與民進黨總統參選人，宋楚瑜不灰心，他認為國民兩黨就跟20年前流行的Nokia、Motorola手機一樣，已過氣了。然後，他自吹噓自己則是iPhone。

宋楚瑜表示，「20年前叫做Nokia、Motorola，現在這兩個牌子都已經不受歡迎了，就像現在民進黨跟國民黨一樣，他們也可能會變成Motorola」。

接著宋楚瑜噴出一席話，「我是iPhone啊～」他雙手揮舞地開心說「所以大家看看，這個人是不錯的」，站在一旁的于美人只能笑著說好，底下也是傳出一片笑聲。

宋楚瑜開心手舞足蹈自誇「我是iPhone啊～」的畫面一曝光後，許多網友也紛紛吐槽，「選第四次總統還說自己是iPhone ?」、「以智慧型手機發展來看趨勢，宋主席應該是hTC」、「你是哀鳳？我看是哀嚎？」、「明明是老人用的功能機」、「是黑金鋼」、「他應該是B.B call」、「老宋應該是電報了吧…」、「老宋啊，還是洗洗睡」。

(中時電子報)