愷樂25日現身保養品記者會，陪同出席的爸爸公開替她徵婚，開出孝順、會剝蝦、善良等條件，並對女兒喊話「要找一個把妳當女兒養的男人，像我一樣剝了36年的蝦給妳吃」；一旁的愷樂透露，因爸爸為她婚事操心，日前特地去算命，算命老師要她「不用緊張，有閃婚的命」，愷樂笑說：「也有老師說我會生2個。」直呼不著急、慢慢來。

36歲的愷樂自嘲已屆適婚年齡很久，過去曾和李沛旭、圈外人Ken等肌肉男交往的她，如今不再執著於肌肉男，「那是以前的終極目標，現在條件是要聊得來、懂得逗我笑，個性比較重要」，也不接受姐弟戀。

愷樂（左）今和爸爸一同出席代言活動。（ENSWLE璦絲兒提供）

她去年和邱昊奇同遊墾丁爆出緋聞，昨透露雙方失聯許久，因個性不合而畫下句點，愷樂說：「以前都太快喜歡上一個人，現在身邊若有人追，會放慢腳步、好好觀察再決定交往與否。」感情事沒下落，但愷樂的事業運還不錯，目前已接15場尾牙及1場台東跨年，粗估進帳500萬。

(中時 )