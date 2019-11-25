感恩節旅遊旺季將屆，有3個冬季風暴料將席捲美國各地，恐造成公路、鐵路、船運或空中交通陷入大亂，預估影響超過5500萬出遊民眾。

美國國家氣象局（NWS）馬里蘭州大學園（College Park）氣象預報中心的氣象學家柏克（Patrick Burke）表示，預測本週來襲3個風暴的第一個今天襲擊美國東北部，整夜累積約10至17公分的降雪，將造成新罕布什爾州北部和緬因州中、北部的行車危險。

路透社報導，這場風暴預計在25日晨間散去。

第2個較小型的風暴預估於26日襲擊中西部地區，預計科羅拉多州的丹佛（Denver）、明尼蘇達州的明尼阿波利斯（Minneapolis）、內布拉斯加州的奧瑪哈（Omaha）、愛阿華州的狄蒙（Des Moines）和威斯康辛州部分地區將有約7至15公分的降雪。

第3個則是帶有豐沛濕氣的大型風暴，將為乾旱的西部沿岸地區帶來大雨。它27日將從太平洋岸西北部地區移動至加州南部，直到29日風暴才會散去。

柏克表示：「這個風暴非常有威力，而且正好碰上假期。」

美國汽車協會（AAA）指出，在美國交通最繁忙的感恩節假期，今年的出遊人潮預計創下史上第2高人數，僅次於2005年創下的紀錄。

美國運輸安全局（TSA）官員預估，全國各地機場將有2680萬人次通過安檢站。

自從1942年以來，每年11月第4個星期四定為感恩節，是美國國定假日。美國汽車協會預期感恩節前一天將會交通大打結，「週三的情況將再糟糕不過」。

(中央社)