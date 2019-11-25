國民黨總統參選人韓國瑜日前爆發南港豪宅借貸案，疑似向台肥借款7200萬炒房，遭台肥大股東農委會懷疑有違法之虞，今台肥召開董事會後發出3點聲明，仍未公布案情新進度，僅向當年於本案認真工作的同仁表達勉勵。

韓國瑜因在南港購買日昇月恆豪宅引發爭議，讓農委會高度關注，認為有違反公司法及證券交易法的疑慮，要求台肥召開董事會進一步說明，而台肥在今天的董事會後發出以下聲明：

1.董事會肯定本案當年員工為達公司交付任務全力以赴的努力，但對於本案相關的決策轉折以及是否符合相關規定與公司內部核決權限，尚需做進一步的釐清與檢討，將向董事會再做說明，並配合主管機關之調查。

2.本公司已就證交所要求釐清事項，提供相關資料交予證交所查核，查核結果待證交所通知。

3.本公司將再聘請外部律師，針對近期已蒐集之資訊，就本案出具法律意見書，對相關議題再做更完整與全面性之了解，並做為內部檢討之依據。

(中時 )