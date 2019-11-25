親民黨發言人于美人今天說到「共諜」王立強，簡直是大陸版「黃琪」。黃琪何許人？他就是曾以算塔羅牌詐騙前總統陳水扁的「騙扁小子」黃琪，靠著一張能言善道的嘴「行騙天下」，幾乎上至工商名流，下至市民小民都被他唬得團團轉，目前他還身負多條詐欺官司在法院訴訟中。

本名黃照岡的「黃琪」，照他的身分證資料，今年只有26歲，卻能夠在15歲開始以塔羅牌專家、電台總監等假身分行騙，前總統陳水扁、社交名媛、信用卡公司都是受害者。

黃琪是在前總統陳水扁都在家族弊案纏身期間，邀他入官邸為扁以塔羅牌算命，一戰出名後，在民國九十九年底至一百年一月間，以偽造文書手法冒充頂新集團魏家少東名義申辦「黑卡」，前後盜刷一百廿七次，金額從五元到兩百六十六萬多元不等，共詐騙得手七百多萬元。

黃琪去年出庭應訊時更是手抖口吃後，這次的出庭則是坐著輪椅，由法扶律師推進法庭。令人驚訝。（資料照片）

這次詐騙「黑卡」他被判刑，假釋出獄後，仍然「重操舊業」，黃琪涉嫌冒用國泰集團千金蔡佳玲名義，打電話到喜來登等五星級飯店，詐騙飯店打折、給優惠被判刑，官司還在上訴中。

又被查出2016年7月，假冒是藝人張清芳老公、銀行投資教父宋學仁的助理，詐騙證券商，取得期貨交易VIP，減免手續費，還謊稱是蔡佳玲親戚，騙車商免費試車，結果把價值400多萬的德國名車開走，一星期後才還車，被依詐欺、偽造文書等罪起訴。

「詐騙小子」黃琪最後出庭時原本體型消瘦，顯得變胖；飄逸中長髮雖剪短了，但頭頂上已可見頭髮有些稀疏，慎重起見法官按捺他的10根手指指紋，拍攝查核身份。（本報系資料照）

去年出庭應訊時更是手抖口吃後，這次的出庭則是坐著輪椅，由法扶律師推進法庭。令人驚訝的是，原本體型消瘦的黃琪，顯得變胖；原飄逸中長髮雖剪短了，但頭頂上已可見頭髮有些稀疏。

當時法官對黃琪為何從詐欺慣犯變成行動不便、言語障礙存疑，庭審時，除查證黃的就醫紀錄，還命法警按捺黃琪的10根手指指紋，拍攝正面、側面半身照，作為審案參考

(中時電子報)