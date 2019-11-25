吸毒是危害社會治安的重要源頭，中市烏日分局積極推動「安居專案」，查緝毒品犯罪，以維護轄區治安；副分局長李德川日前親上警察廣播電台製播「反毒總動員」節目，在空中與民眾相會，以簡顯易懂的例子，來宣導民眾反毒的重要，並鼓勵民眾多利用反毒「友善通報網」與警方聯繫。

台中市警局烏日分局副分局長李德川日前親上警察廣播電台製播「反毒總動員」節目，一開始副分局長李德川就向聽眾誇耀，自己精通3國語言，結果竟然是國語、台語、台灣國語，讓聽眾哈哈大笑，隨後副分局長李德川切入正題，以國語講解『破窗理論』導入反毒觀念，指出毒品人口年輕化現象、毒品蔓延的趨勢及宣導家長如何發現孩子有吸毒的徵兆。

副分局長李德川表示，一但發現鄰、里、社區、大樓等有毒品存在的跡證，鼓勵民眾多利用反毒「友善通報網」與警方聯繫。最後以詼諧的台語俚語創作來宣導沾染毒品的症狀及後果，奉勸聽眾朋友毒品千萬不要碰。

節目中還準備「行動電源」做為有獎徵答贈品，主持人鄭晴，呼籲聽眾朋友千萬不能碰毒品，否則就像手機沒電一樣，萎靡不振，節目在主持人鄭晴甜美的聲音及副分局長詼諧流利的台灣國語並輔以閩南語俚語宣導下，加深了反毒印象。

(中時 )