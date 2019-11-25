電影《夕霧花園》首映會，演員張艾嘉、李心潔師徒極力推薦

入圍第56屆金馬獎9項大獎的《夕霧花園》25日舉辦記者會與首映會，張艾嘉、李心潔在片中首度挑戰同一角色的不同年齡，演出尺度大，李心潔透露要拍片中激情戲時曾打給張艾嘉問意見，「我人生最無助時都會打給張姐，我問她那場戲，她說『就是演員，要自然嘛！』再問尺度，她說『該露什麼就露什麼！』」李心潔也表示導演林書宇在拍戲過程相當保護自己，讓張艾嘉聽了當場虧林書宇：「他都保護心潔，都沒保護我！那個背（拍）那麼低，還好我腰上肥肉沒那麼多！」李心潔則馬上誇師父：「張姐的背比我漂亮，皮膚又細緻，腰圍之小！」

李心潔表示自己因為「鬼后」的稱號，獲得很多驚悚片邀約，但其實她本身很愛看愛情片，她說：「沒想到生完孩子後還能演到這麼浪漫的愛情電影，真的很高興。」張艾嘉聽了秒回：「而且還是跟阿部寬談戀愛！」因為劇情關係，張艾嘉自始至終都沒有見過阿部寬，她對李心潔的羨慕之情溢於言表，逗趣的互動也炒熱全場氣氛。

張艾嘉贈送白瓷觀音像給李心潔。（甲上娛樂提供）

李心潔出道之初就備受張艾嘉照顧，她形容張艾嘉就像她的「再生媽媽」，這次新片上映張艾嘉更暖心準備了台灣藝術家王俠軍的白瓷觀音像，這份師徒情更讓李心潔立刻感動落淚，「我自己一直在找白色的觀音像，所以看到真的感動，從此我有什麼低潮，就要看著這個來化解。」

對於這次和影后寶座擦身而過，李心潔心情淡定，笑說可能跟自己禪修10幾年有關，「身邊有人哭了，但我自己心情很快就調整回來。不過《見鬼》當時得獎很重要，因為是我從歌手轉型演員的時期，所以得獎表示肯定我是演員」，她強調，老公與前妻所生的女兒能夠在身邊陪她一起參加金馬獎，就是這次入圍的最大意義了，「她在我心中的份量什麼都大，這次我感受母女感情又更深了。」

《夕霧花園》李心潔、張艾嘉、導演林書宇出席首映會。（盧禕祺攝）

問及今年金馬獎的狀態是否格外挑戰？曾任金馬獎主席的張艾嘉則說，「金馬獎就是金馬獎，金馬獎永遠都是金馬獎 曾經經歷過風風雨雨、高潮低潮，什麼都經過過，但永遠都是華人心目中的金馬獎。」主持人黃子佼則問是否想再挑戰主席一位，她則趕緊笑著說：「我年紀太大了，讓給年輕人。」這次也為了讓年輕演員能多被關注，這次她沒報名角逐女配角，「做演員就是要把戲演好，這是我們的責任，這次得獎的張詩盈是我一直以來都喜歡的演員，得獎的第一時間我立刻叫好尖叫。」

李心潔則表示這次宣傳結束，她將回到馬來西亞專心準備明年的繪畫個展，更透露張艾嘉總是支持，過去曾創作的一幅畫張艾嘉二話不說、立刻出錢買下收藏，「那幅畫花了我一個多月時間完成，作畫期間還不小心傷到手關節，最後掛在張姐家中呢。」

《夕霧花園》首映會眾星力挺。（盧禕祺攝）

電影《夕霧花園》晚間舉辦首映會，導演林書宇攜演員張艾嘉、李心潔出席，觀影嘉賓包括演員李千那、劉品言、林辰唏、于子育、張捷及歌手戴愛玲、蘇打綠馨儀與阿龔現身力挺。該片11月29日上映。

(中時 )