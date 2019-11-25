蕭煌奇30日將在台北小巨蛋舉辦「人生劇場放映中」演唱會，25日彩排練團，宣布邀請李千那擔任演出嘉賓，蕭煌奇誇她既會唱歌又演過許多角色，恰巧呼應自己的演唱會名稱，李千那昨特地帶著親手熬的雞湯探班，好手藝令蕭煌奇直呼「可以嫁了」！

為了準備二度攻蛋，蕭煌奇近期每天早上起床，便把握時間背熟歌詞，為求背到滾瓜爛熟，他打趣說：「一場要背一兩萬字以上，根本就在挑戰金氏紀錄！」他也藉此次開唱，邀請早期自組樂團「全方位樂團」的團員們同台小巨蛋，大伙兒睽違10多年再聚首，屆時將回味最初的感動。

「全方位樂團」團員昨帶了當年練團時，大家最愛吃的炒米粉、滷排骨及臭豆腐探班；聊起首度攻蛋時的情形，蕭煌奇回憶當時自己的手腳都在抖，這次則比較擔心忘詞，透露演唱會結束後要帶團員們到東京迪士尼玩，蕭煌奇笑說：「覺得今年很忙碌，想讓自己放鬆，不管唱片宣傳了！」

李千那日前擔任金馬獎頒獎典禮的開場嘉賓，表現可圈可點，戰服更是令人驚豔，身材絞好的她，吃不胖體質令人羨慕，李千那昨笑說自己一直在吃，典禮後終於能好好放鬆睡覺，一旁蕭煌奇聽到直呼「不要講很瘦吃不胖這種話」，李千那搞笑詢問他增胖祕訣，蕭煌奇苦笑回：「就是一直吃啊。」

李千那（右）昨帶雞湯探班，為蕭煌奇加油補氣。（環球音樂提供）

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