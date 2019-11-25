玖壹壹創立的嘻哈品牌「混血兒娛樂」成立5週年，日前在台中舉辦派對慶祝，旗下歌手包括賴慈泓、BCW、草屯囝仔、臭屁嬰仔、187INC共六組歌手輪番開唱，玖壹壹壓軸演唱〈來個蹦蹦〉等high歌，健志興奮得高舉啤酒向全場感謝，接著把喝到一半「原味啤酒」送給粉絲共飲，氣氛歡樂。

適逢年底，草屯囝仔透露跨年將在屏東及草屯演出，預計明年推出新專輯；臭屁囝仔則表示，即便經歷風風雨雨，面臨解散危機、甚至發不了片，「但今年最大的收穫莫過於找回最初的自己，相信明年一定會更上一層樓，也會發行第二張專輯」，跨年將回家鄉宜蘭演出。

至於玖壹壹工作規劃，三人預告明年有很多創作新歌問世，且籌劃許久的海外巡演即將啟動；玖壹壹今年在台北舉辦十周年活動、暑假唱完高雄巨蛋、台中則有五週年派對，他們預告「我們去屏東跨年，這樣才有從北到南跑一圈的感覺」！

玖壹壹創立的「混血兒娛樂」日前在台中舉辦派對。（混血兒娛樂提供）

(中時 )