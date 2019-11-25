馬思純被拍到坐下時炸出腰間贅肉。（圖／翻攝自微博）

大陸女星馬思純3年前以《七月與安生》和搭檔周冬雨雙雙奪下金馬影后，近來和霍建華合作《大約在冬季》也在陸上映，最近她上節目受訪，被拍到腰間炸出一圈鮪魚肚，立刻掀起網友熱議，她本人也高EQ大方回應，笑翻網友。

馬思純當天穿著一身粉紅色洋裝，坐著受訪時，只見她側身入鏡、小腹微凸，腰間被勒出贅肉的畫面遭截圖瘋傳，引來不少網友留言笑稱：「看來明星冬天也會囤脂肪」、「仿佛看到了坐下來的自己」、「好可愛的小肚肚」但也有人覺得可能只是角度問題，且上鏡本來就顯胖，認為外界不需要對藝人太苛刻，只要身體健康就好。

馬思純喊話要減肥。（圖／翻攝自微博）

馬思純曬出正常照和誇張P圖對比，放話要「瘦成圖3」網友笑翻。（圖／翻攝自微博）

見到自己的身材被熱議，馬思純事後就在微博喊話：「小馬在加油，小馬會努力。小馬決定要瘦成圖3。」同時附上3張照片，第一張她拿著減肥餐，似乎要展現減重的決心，第二張PO出自己的正常全身照，最後則是一張誇張P圖，不但手臂都內凹變S形，腰和大腿也變細，高EQ自嘲讓網友全被逗樂，反過來勸她「真的沒有這個必要」。

(中時電子報)