世界第一時尚奢侈品牌、法國路易威登集團（LVMH）周一宣布以162億美元的價格收購美國珠寶商蒂芙尼（Tiffany），這是法國億萬富翁貝爾納·阿爾諾（Bernard Arnault）的公司歷史上最大的一筆收購。

根據法廣報導，兩家公司在一份聯合聲明中表示，雙方已經達成了最終協議，路易威登集團以每股135美元的價格收購蒂芙尼。收購蒂芙尼的費用約為147億歐元，合162億美元。

截至周日晚間，接近收購的消息人士表示，蒂芙尼和路易威登集團已接近達成協議，而談判是自10月中旬就開始了。

聲明援引阿爾諾的話說，「我們有信心，要盡我們的一切努力和決心，讓加入我們公司的、歷史悠久的品牌大放光彩。」他指出，蒂芙尼在高級珠寶業界中，是具有獨特傳承和定位的公司，「我們對它懷有極大的敬意和欽佩」、「很高興地能讓它在未來繼續發光。」

路易威登集團最初在10月15日提議每股120美元的價格收購以訂婚戒指和鑽石聞名的蒂芙尼，之後，在上周將價格提高到每股約130美元。這一最新報價促使蒂芙尼向路易威登提供了自己的財務總帳，這使得法國公司最終決定以每股135美元的價格收購蒂芙尼。

在2018財政年度里，阿爾諾的集團實現的銷售額高達468億歐元，創歷史新高，而純利潤總計為64億歐元。

蒂芙尼成立於1837年，多年來一直在尋求使自己形象現代化，且吸引年輕客戶的機會。在截至7月31日的財政年度報表中，該公司實現的營業額為44億美元，增長6.5％。然而，美元的堅挺和遊客在美國消費的減少阻礙了它的發展。

(中時 )