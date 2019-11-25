民主派當選人到理大校外聲援抗議者

在香港區議會選舉結果揭曉後，泛民主派大勝讓整個香港社會對立情緒一下緩和下來。25日下午一批民主派區議會當選人到仍有示威者留守的理工大學外集會，聲援理大留守人士，入夜後人群聚集愈來愈多，他們呼籲政府尊重民意，解除對校園的封鎖，讓剩餘可能高達數十人的留守者離開。

據香港01報導，25日下午60名民主派區議會選舉當選人在尖沙咀百周年紀念公園集會，發起人范國威表示，與警方商討後，他與另外4名當選人，前往理大支援留守的人士。其餘人士則會前往中環禮賓府，要求特首林鄭月娥回應五大訴求。

理工大學再次發聲明說，鑑於現時的緊張情况，已經再次聯絡警方，嚴正要求警方在登記校園內留守者的身份證後，讓他們和平離開校園，校方希望校園能早日解封，回復安寧。

香港民主派區議會當選人范國威在前往理工大學聲援示威者後表示，經與警方商討，他與另外4名當選人，將進入理大探視與支援留守的人士。（圖／美聯社）

香港電台引述警方發布消息表示，目前估計仍有幾十人在理大留守，警方將派談判組警員聯同中學校長和社工等人士，組成安全小隊，進入理大範圍游說留守人士，和平有序離開，現時沒有為清場設時限。

油尖旺警區指揮官何潤勝表示，事件已發生超過一星期，關注留守者的身心和健康需要，計劃進入理大的警員只是少量的談判組人員，現階段無拘捕行動，進入校園是為勸說，希望留守人士不要誤會，警員在完成勸說後會離開。不會第一時間拘捕，只會拍照、登記個人資料，留作稍後跟進。小隊進入校園的時間仍未確定，由於需要時間協調，暫時安排不會在今天進入校園。

另外，對於理大一日內發出3篇聲明，要求警方讓留守人士和平離開，何潤勝表示，一直有與大學方面溝通。

(中時電子報)