韓國女星具荷拉震撼韓國演藝圈，得年28歲。她留下的遺產也受到討論，曾被選為「財閥偶像」第3名的她，當時是唯一上榜的女偶像，粗估有50億韓元（約台幣1.4億）的遺產。

具荷拉曾在節目上公開自己的豪宅，偶像是奧黛麗赫本的她，家中還有奧黛麗赫本照。（圖／翻攝自微博）

具荷拉入行超過11年，出身自韓國頂級女團KARA，演藝收入不在話下，也曾在綜藝節目上公開自己居住的房子，她在韓國清潭洞有戶138坪的豪宅，總價高達11億6500萬韓元。另外還有她在論峴洞的32億豪宅，兩棟房產加起來快44億，若再加上其他現金，廣告代言收入與唱片戲劇穩定的她，可能不只50億韓幣遺產。

(中時電子報)