近年把執教重任交給「寶兒」楊哲宜的輔仁大學老教頭劉俊業今年11月初癌症病逝，今天108學年UBA公開男一級預賽第一場比賽，在球員席為劉老師保留一個位子，賽前全隊圍成一圈默哀，最終86比44大勝台北商業大學，未來要延續劉老師的精神，朝隊史第7座大專聯賽冠軍努力。

輔大前三節打完就取得40分絕對優勢，終場以42分之差為新球季漂亮開胡，陣中五人得分上雙位數，長人曾祥鈞贊助14分、16籃板，畢業自新竹光復高中的大一新鮮人喬楚瑜挹注11分、9籃板。

賽後楊哲宜表示，劉俊業儘管因為身體健康在近年把帶兵責任交給他，但一直掛念球隊，現在老師離開了，球隊會延續他的精神繼續走下去，本季目標就是要打出比前一季更進步的成績，期許朝台北小巨蛋4強決戰前進。

輔大大四球員劉揚是劉俊業的小兒子，當初因為了解父親的執教風格、喜歡其帶隊方式，所以選擇到輔大，也有心理準備父親對於自己要求會比隊其他人更加嚴格，父親離開前也交代清楚給他的任務，自己現在已經調適過來。

在曾祥鈞、吳季穎眼中，劉俊業是親切沒有架子的好教頭，曾祥鈞說：「初見劉老師會以為他很兇，但其實人很好，總是很有耐心地指導我籃下腳步、督促我，讓我可以站得更穩，很感謝他的指導。」吳季穎補充：「劉老師認為課業比打球更重要，所以很要求我們學業表現，比起教練，他給我們的感覺更像爸爸。」

(中時電子報)