2019年「全美音樂大獎」（American Music Awards，簡稱AMA）在洛杉磯舉行，美國時間24日得獎名單揭曉，泰勒絲（Taylor Swift）可以說是風光無限，5項入圍，5項全拿，中獎率100%。除了以最新專輯《Lover》贏得「最受歡迎流行／搖滾專輯」，本人也拿下「最受歡迎流行／搖滾女歌手」、「年度藝人獎」等，此外更奪得最大榮耀的特別獎「十年藝人成就獎」，總計6座獎盃入袋，讓眾人讚嘆不已。

泰勒絲是「全美音樂大獎」拿下「年度藝人獎」最多次的歌手，分別在2009、2011、2013、2018與今年奪下此獎，總共5次的史詩級紀錄。而泰勒絲拿下本屆的5座獎項和1座特別獎，讓她的獎盃數擴增到29座，輝煌成績寫下歷史，正式超越已故流行音樂天王麥可傑克森（Michael Jackson）24座獎項的紀錄，成為全美音樂獎的最大贏家。

泰勒絲制霸全美音樂獎，生涯拿下29獎打破已故「流行樂之王」麥可傑克遜的紀錄。（環球音樂提供）

泰勒絲因為音樂版權問題引起全球熱議，她在頒獎典禮順利成功登台演出，帶來生涯暢銷金曲的哈燒組曲，唱到《Shake it Off》時，混血女聲海爾希（Halsey）和卡蜜拉（Camila）驚喜加入，把現場氣氛嗨到最高潮。

泰勒絲制霸全美音樂獎，生涯拿下29獎打破已故「流行樂之王」麥可傑克遜的紀錄。（法新社提供）

「全美音樂大獎」重要得獎名單如下：

年度藝人：泰勒絲（Taylor Swift）

年度新人：怪奇比莉（Billie Eilish）

年度最佳合作：《Senorita》／尚恩曼德斯與卡蜜拉（Shawn Mendes & Camila Cabello）

年度最佳音樂錄影帶 ：《You Need to Calm Down》／泰勒絲

年度最佳巡演：「防彈少年團」（BTS）

流行/搖滾類最受歡迎男藝人：凱利德（Khalid）

流行/搖滾類最受歡迎女藝人：泰勒絲

流行/搖滾類最受歡迎團體 ：「防彈少年團」（BTS）

流行/搖滾類最受歡迎專輯：《情人》（Lover）／泰勒絲

最受歡迎社群網站藝人：「防彈少年團」（BTS）

最受歡迎流行/搖滾歌曲：《Without Me》／海爾希（Halsey）

最受歡迎饒舌/嘻哈藝人：卡蒂B（Cardi B）

最受歡迎饒舌/嘻哈專輯： 《血染好萊塢》（Hollywood’s Bleeding）／巨星馬龍（Post Malone）

最受歡迎饒舌/嘻哈歌曲：《鄉村老街》（Old Town Road）／納斯小子ft.比利雷（Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus）

最受歡迎另類搖滾藝人：怪奇比莉

最受歡迎成人抒情藝人：泰勒絲

最受歡迎電子舞曲藝人：Marshmello

最受歡迎原聲帶：《波希米亞狂想曲》

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