哥倫比亞反政府示威延燒，飽受抨擊的哥倫比亞總統杜克（Ivan Duque）今天展開全國性社會對話，希望平息反政府民眾怒火，但社運人士號召新一波大型抗議活動。

示威活動繼續在首都波哥大（Bogota）、美德殷巿（Medellin）及卡利市（Cali）進行，雖然抗議規模比前幾天小，一個主要工會號召25日舉行大型遊行。

保守派出身的杜克當選總統18個月後聲望重挫，他發布聲明表示，今天下午與市長及其他官員「展開社會對話」。

聲明說，杜克概述「諸多進展以及政府面對的各種挑戰」，並聽取市長在他們的城市中有關健康、教育、基礎建設及和平等議題的觀點。

杜克發推文表示：「我們正在評估各城鎮的情勢和緊急需求，還有它們的計畫。」不過，推文沒有提及抗議民眾的訴求。

杜克任命政府資深官員莫拉諾（Diego Molano）出任這次協商的全國協調人員，協商預估會持續好幾個月。

(中央社)