最近忙著舉辦巡迴演唱會的女星張韶涵，出道17年卻能維持纖細身型，她宣稱自己是靠著「無麩質飲食」維持身材，事實上，無麩質飲食也是歐美明星追捧的飲食法，包括葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）、女神卡卡（Lady Gaga）和貝嫂維多利亞（Victoria Beckham）都是無麩質的擁護者，無麩質飲食真能瘦身嗎？

麩質（gluten）是指小麥、大麥、黑麥（裸麥）等穀物中的一種蛋白質，存在各種麵粉所製的食品當中，包括麵包、麵條、義大利麵、披薩、蛋糕、餅乾等精緻食物中，與日常飲食幾乎分不開，米飯則沒有，而無麩質飲食法（Gluten-free diet）就是嚴格戒斷含有麩質食物的飲食法。

一般來說，採取無麩質飲食的人是因為患有自體免疫疾病「乳糜瀉（celiac disease）」，因為他們的身體無法消化麥麩，會造成腸道系統的破壞，嚴重者甚至會有血便、腹脹、皮膚炎、腹部痙攣等症狀。

不過患有乳糜瀉的人口以歐美國家較多，在台灣則非常少見，即便如此，因為歐美明星紛紛宣稱自己採用無麩質飲食法而變得健康、甚至有減肥效果，仍然讓愈來愈多人趨之若鶩。

因為採取無麩質飲食而戒掉這些精緻澱粉，而改吃較多蔬菜、蛋白質，那麼對於減肥、維持身材當然有效。（圖片來源：pixabay）

但回歸到無麩質飲食的根本，晨光健康營養專科諮詢中心院長趙函穎認為，其實麵包、披薩、蛋糕等加工食品當中，不只含有麩質，更重要的是高油、高醣（也高糖）的問題，因此，如果因為採取無麩質飲食而戒掉這些精緻澱粉，而改吃較多蔬菜、蛋白質，那麼對於減肥、維持身材當然有效。

她在診間就遇過一名38歲的女設計師，因為工作忙碌，每天以麵包為主食，早餐要吃掉一整條吐司、午餐就買波蘿麵包、紅豆麵包果腹，晚上為了方便，還是買麵包回家吃，3年就胖了20公斤，而且嚴重便秘，8～10天才排便一次，在趙函穎的勸說下，改以同樣方便購買的地瓜或玉米為主食，再搭配高纖豆漿，如此執行1週後就有感覺，排便頻率提高到2天一次，3週之後就能正常排便，3個月就成功瘦身12公斤，「不管是便秘或是頻繁拉肚子，其實就是腸道壞菌太多，只要稍微改變飲食習慣，就能減緩身體裡的慢性發炎，但這真要歸功於『無麩質』嗎？其實未必。」

各種無麩質食品成為歐美熱銷商品。（圖片來源：pixabay）

尤其，在明星推波助瀾之下，「無麩質」不但化身健康的代名詞，更成了一大商機，打開外國購物網站，宣稱「無麩質」的產品比比皆是，但仔細一看，各種無麩質零食、甜點，仍舊是精緻的加工食品，依然高糖、高油，只不過將原先的麵粉換成杏仁粉等不含麥麩的原料，趙函穎提醒，如果一味相信「無麩質飲食」就是健康的飲食法，恐怕反而會落入陷阱。

因此她也呼籲，維持健康身材，和生活型態、心理、運動都有關，因此要找到自己喜歡的食物，並且以均衡為原則，才是能夠維持一輩子的方法，無法透過極端飲食法就能一蹴可幾。

(中時電子報)