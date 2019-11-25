文化部影視及流行音樂產業局25日舉辦新加坡亞洲電視論壇及內容交易市場暨新加坡影匯市場展（新加坡影視展ATF）行前記者會，包括胡宇威和葉星辰、邱勝翊（王子）和任容萱、吳岳擎、小薰、張書偉、饒星星、是元介、陳大天、何紫妍、吳念軒及宋緯恩等近20位演員帶著最新作品與會，也為台灣影視前進新加坡暖身造勢。4年沒拍台灣電視劇的胡宇威正在趕拍東森《王牌辯護人》，他特別有感而發表示，再回來拍台劇，發現整個環境真的進步非常多，讓他大開眼界，也減少很多演出時的壓力！

眾多劇組演員出席新加坡影視展行前記者會。（盧禕祺攝）

胡宇威因為中文不夠流利，曾跟經紀人聲明絕對不演律師、法庭相關的戲，沒想到新戲《王牌辯護人》就是和葉星辰搭擋，演個辯才無礙的厲害律師，他說因為看了劇本發現真的跟以前看的戲很不一樣，所以一定要接，「不接真的是傻，會非常遺憾」。

不過他因劇中話滿多真的很傷腦筋，開拍前特別去上正音課，也不斷讀本，並且上網做功課看真正的法庭，但依舊背法條背到「每天都很想死」。有一場法庭戲，他一個人要講十幾頁台詞，拍完時不僅自己激動到心臟強烈「咚咚咚」跳不停，還有臨演為他鼓掌，「不過拍攝過程中，有個臨演大肆咳嗽，我只好重來」！他也坦言自己頭腦與嘴巴不同調，念台詞時經常結巴、不知道自己在講什麼，且不只是咬到舌頭，「是直接咬破嘴脣還流血」。

《王牌辯護人》男女主角胡宇威、葉星辰出席新加波影視展行前記者會。（盧禕祺攝）

葉星辰則飾演跟在胡宇威身邊的學習律師，劇中角色是從小學武術、擒拿術，經常跳出來保護他，「但事實上，他才是真的武術達人！」從小經常參加武術比賽的胡宇威，自嘲這回在劇中只需要動嘴巴，「連一根手指都不需要動」，他在旁邊看時，也會心癢、好想指導她哪裡可以更好，但拍攝現場已經有武術教練，為免她混淆，只好忍耐，「不過她動作都很漂亮，打滿分，有黑帶水準」。

(中時 )