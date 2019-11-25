文化大學董事長張鏡湖25日下午傳過世，享耆壽92歲。張鏡湖的父親張其昀是文化大學的創辦人，張鏡湖本人於1985年接下董座職位。

根據《自由時報》報導，文化大學董事會董事長金榮華25日晚間證實此消息。

(中時電子報)