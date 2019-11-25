文化大學董事長張鏡湖過世 享耆壽92歲 21:112019/11/25 中時電子報 丁世傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 文化大學董事長張鏡湖。（圖／方濬哲攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 文化大學董事長張鏡湖25日下午傳過世，享耆壽92歲。張鏡湖的父親張其昀是文化大學的創辦人，張鏡湖本人於1985年接下董座職位。 根據《自由時報》報導，文化大學董事會董事長金榮華25日晚間證實此消息。 (中時電子報) #文化大學 #張鏡湖 也許您會感興趣 推薦閱讀 生活熱門新聞 陳三鼎無預警熄燈 鄰居爆內幕：老闆娘她... - 生活 好市多買羽絨外套 穿10分鐘就崩潰了 - 生活 愛吃這5種食物 最易滋養癌細胞 - 生活 台人最愛國民飲料暗藏2地雷！醫：千萬別喝 - 生活 非首次！台東再傳神秘巨響 去年全球70起...專家這麼說 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。