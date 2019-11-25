經過外界數周的猜測後，美國億萬富翁、前紐約市長、彭博社創辦人彭博（Michael Bloomberg）於24日正式宣布參加民主黨2020大選初選的爭奪。彭博的參選，令民主黨初選參選人增至18人。

香港中通社25日指出，分析人士認為，現年77歲的彭博以溫和派身分參選，可能重塑民主黨黨內預選格局。也有媒體分析指，他的起步較晚，在民主黨內的選民基礎亦有所不足，因為民主黨選民正逐漸偏向左派，其中年輕人經常對大企業抱持懷疑態度。還有評論指，彭博較其他民主黨候選人更具資金優勢，2020大選或淪為億萬富豪之爭。

彭博參選，是否增加了川普面臨的威脅？美國亞利桑那州立大學副教授、政治傳播學博士吳旭25日在接受香港中通社採訪時指「這對川普是個好消息」，「因為首先，彭博並不完全是民主黨左派，甚至連民主黨中間派也算不上，他曾加入過共和黨。因而，他的部分立場是與民主黨左派相符合的，部分主張則偏向推動經濟企業方面，存在兩頭搖擺的情況。」

吳旭接著說：「目前民主黨領先的候選人——桑德斯、華倫都是左派，其主張的全民醫保計劃、對富人課重稅的左派政策，實際上對中間選民吸引力不足。而真正能贏得大選的人，不僅要對黨派議題有照應，其部分立場也要符合中間派的走勢。因而彭博若以民主黨身分參選，可能給民主黨帶來分裂效應，拉低選情。甚至他極可能最終以中間黨派人士身分出線，這也對川普的選情有幫助。」

「此外，桑德斯、華倫攻擊的目標都是富人，現在彭博出來，他是身價比川普還要多十來倍的富翁。這讓民主黨的許多說辭不攻自破，破壞了黨內形成統一話語元素的進程，也將削弱未來民主黨出線者在選民中的影響力和調動力。」吳旭補充道。

吳旭認為，除了年紀較長外，彭博還有另一巨大弱點——對陸立場溫和、客觀、理性。「因為一致反中，已成為美國政治正確的大形勢，彭博與之不符合。而且其創辦的彭博提供許多人民幣服務，彭博主張促進全球經濟，自身也是得利者，與美國目前經濟民族主義的大氛圍格格不入。可以說，他基本一點戲也沒有。」

(中時 )