截自賴清德臉書

香港反送中運動究竟造成多少傷亡？民進黨副總統參選人賴清德今天在臉書談到香港現況指出，到11月19日為止，香港共有5804人被警察逮捕、一共發現了2537具死亡屍體及256宗自殺案件，引發外界質疑將香港死亡人數與反送中扯一起是否散播假訊息？賴隨後也在臉書刪除這段句子。

賴清德今天下午在臉書貼文指言出，跟大家報告一下，民進黨的護國保台輔選列車 要開跑囉。他說，民主和自由就像空氣和水，有的時候不覺得，失去的時候才知道珍貴。

他說，我們看到香港的現況，警察任意進入大學校園捕捉學生，還有人被失蹤，連救人的醫護人員都被雙手反綁、逮捕。

賴清德指出，到11月19日為止，香港共有5804人被警察逮捕、一共發現了2537具死亡屍體及256宗自殺案件，「這些不尋常的數字，大家敢相信一國兩制嗎？敢相信中國的保證嗎？」

賴清德強調，台灣現在還有民主跟自由，但是在中國威脅下，台灣的民主自由已經面臨常重大的危機。因此，為了要好好的守護台灣，台灣人民一定要團結作伙，明年2020大選，一定要出來投票，讓「英德配」高票當選，國會過半！

就像這次今天香港區議會的選舉結果。泛民主派佔有85％席次，建制派一敗塗地，「民心在哪？我相信大家非常清楚。」

由於賴清德引用的數字，是香港保安局長李家超13日公布，今年6月起至9月止，香港政府接獲發現屍體個案，當中包含送醫前、到院後的死亡數字，以及自殺通報件數。遭外界質疑賴是否故意與反送中運動連結。

賴清德隨後也在臉書刪除「到11月19日為止，……大家敢相信一國兩制嗎？敢相信中國的保證嗎？」一整段的文字。

(中時 )