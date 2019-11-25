法國達梭公司(DASSAULT)的幻象F1戰機(Mirage F1)是1970年代的輕型戰機，曾經是除美、蘇戰機以外的第三選擇，國際產量達到700架。在經過40年的服役歲月後，現役的幻象F1已相當稀少了，不過在美國，有一批幻象F1正在重返藍天，未來將擔任假想敵的任務，與美國現役戰機進行切磋較量。

The Drive報導，這些幻象F1戰機原本屬於西班牙空軍所有，而且在1996年有進行航電的升級，包括雷達性能升級、加裝先進抬頭顯示器、多功能彩色顯示器、GPS導航等，原本預計運作到2020年左右，但是因為國防預算刪減，以及沒有明顯的國防壓力，使得這批升級後的幻象F1戰機在2013年提前除役，封存在阿爾巴塞特空軍基地(Albacete AFB)。

Hommage au Mirage F1

美國民間航空公司「飛龍國際」(Draken International)在2017年向西班牙收購22架退役幻象F1戰機，然後加以整修，第一架整修完成的在上週末於佛羅里達州萊克蘭·林德國際機場（Lakeland Linder International Airport）重新飛行。

成立於2012年的飛龍國際航空，從各國空軍收購狀況良好的退役戰機，以擔任假想敵戰機，他們目前已收集到13架A-4N天鷹式攻擊機、27 架MiG-21 bis戰機、12架南非獵豹戰機(Atlas Cheetah)、9架 MB-339教練機、5架L-39信天翁教練機、21 架L-159E 教練機，而最新成員就是幻象F-1，目前該公司109架軍機，是世界上最大的私人軍用機團隊。

(中時電子報)