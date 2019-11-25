台中市議員李中25日表示，前市長林佳龍時期故意採用低價「強制徵收」方式處理大智路打通事宜，造成地主抗爭不斷；盧秀燕市府團隊採用協議方式價購，價購金額7.3億元低於當年黃玉霖局長所說的9億元，節省公帑又能達成火車站區交通動線順暢的政策目標，值得嘉許；至於地下道填平則要加速推動。

李中表示，大埔事件後內政部修正「土地徵收條例」改採「市價徵收」，但前市長林佳龍任內，實際只編列四億元「強制徵收」預算，造成地主與住戶無法接受，甚至還有民代率人去抗議，以致於大智路遲遲無法打通，影響火車站周邊交通動線甚鉅。

盧秀燕上任後改採協議價購方式，徵收價格每坪約61萬餘元低於其他建商事先評估的67萬元，總經費7.3億元也低於前建設局長對外說過的9億元，讓大智慧大樓成為全台史上第一個無強制徵收的拆遷案，陳大田局長及其團隊務實且節省公帑，絕非外界所說的爽花納稅錢。

李中說，鐵路高架化後，原有24處地下道，台鐵負責18處填平、臺中市政府應負責6處。台鐵所負責之地下道陸續在這兩年完成填平，但臺中市政府所負責的太原路、五權路…等卻因為前局長黃玉霖政策反覆以致於這四年沒有實質進展，希望建設局加速推動填平計畫，也要適時向民眾說明真相，不要又背林佳龍不作為的黑鍋。

(中時 )