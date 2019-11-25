林予晞走過鬼門關更珍惜生命，透過攝影記錄人生，穿 Bottega Venenta新裝在鏡頭前展現美麗的瞬間。（JOJ PHOTO攝）

BV的Padded Casette水晶藍牛皮肩背包，7萬8300元。（Bottega Veneta提供）

BV羊皮編織手提包，21萬9900元。（Bottega Veneta提供）

BV的DAISEY牛皮肩背包，7萬4000元。（Bottega Veneta提供）

BV羊皮編織設計高跟鞋，3萬800元。（Bottega Veneta提供）

林予晞在新戲中《天堂的微笑》表現亮眼，正因為曾經因甲狀線腫瘤，在等待醫生宣判時猶如從鬼門關走一遭，更能詮釋劇中角色趙承舒不幸罹患腦癌後的心情，不在乎長命百歲，但求活在當下，每時每刻都要過得有意義，這也是她熱愛攝影的主因，要把電光火石的每個瞬間都拍下來，永久留存。

「我是個怕寂寞的人，隻身在美國念書時，沒人陪我，就抓著相機到處拍照。」林予晞笑說，一個人會孤獨，但把相機揹在身上，就好像有人陪伴似的，想著拍好的照片，可以和親朋好友一起欣賞、一同分享，就不再覺得自己是孤零零一個人了。

林予晞喜歡用傳統膠捲拍照，一年下來可以拍上百捲，並且躲在暗房自已動手沖相片，等待照片的過程雖然漫長難熬，但是種享受，「這是一種與自己對話的過程，充滿了驚喜，而且很療癒！」

這回林予晞接受本報邀請拍攝Bottega Veneta時尚專題，面對鏡頭時一面擺POSE，一面向攝影師討教攝影技巧，展現強烈的求知慾。她笑說，現在流行「斜槓人生」，除了演員，也想當個作家、攝影家，多方面發展自己的潛力，想來這也是生病後的人生領悟，要把人生活得精彩、絕不留白。

Bottega Veneta秋冬女裝是年僅32歲的英國設計師Daniel Lee擔綱創意總監的首季作品，他以摩登格紋詮釋Bottega Veneta的經典編織，方格皮塊拼接而成的皮衣、皮裙猶如戰士的盔甲，陽剛帥氣，Bottega Veneta高超的鞣皮技巧也在這一季完美展現，尤其是一系列超薄皮革運動外套，輕薄飄逸，晚裝系列則融入華麗閃亮的金屬元素，帶有英式搖滾龐克的時尚氣息。

(中時 )