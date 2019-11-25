調查局偵辦王立強「共諜」案，約談中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦，2016年向、龔2人曾申請在台投資1億元設立中華資本公司，但經濟部投審會依據國安局等單位意見，認為龔曾任職中國國防科技信息中心，投資的香港太陽創建公司，屬軍用航空有關，且中國創新投資、中國趨勢2公司曾與中國軍工企業旗下公司簽署合作意向書，認有國安疑慮而駁回，2人提訴願，遭行政院駁回。

向心、龔青是於2016年12月申請匯入外幣約台幣1億元，在台投資設立中華資本公司，但經濟部審查認為，中國趨勢控股公司替任董事龔青曾在中國國防科技信息中心等大陸大型機構工作，從事科技管理及經濟管理多年。

另2人另家中國創新投資公司2015年年報，指公司所控股之香港太陽創建公司，是以軍用航空蓄電專利技術為核心。且中國創新、中國趨勢2公司公告資料，指2公司曾於2010年間與中國軍工企業中國兵器工業集團公司附屬公司中國東方數控公司簽署合作意向書。經濟部認為基於國家安全考量，駁回本件申請投資設立公司案。

向、龔向行政院提訴願，不過，行政院認為，依據國家安全局調查，中國創新公司投資香港太陽創建公司，是以軍用航空蓄電專利技術為核心，並經國防部建議禁止投資，經濟部本於尊重國家安全主管機關之專業判斷，駁回申請，並無不當，因此駁回訴願。

(中時 )