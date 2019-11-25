八大新戲《覆活》主要演員邱勝翊（王子）、任容萱及吳岳擎，25日一起出席新加坡影視展（ATF）行前記者會。台上互相吹捧的王子和任容萱，受訪時表示，兩人出道多年，卻都沒碰見過對方，直到合作《覆活》才相識，任容萱坦言一開始不熟到「相敬如賓」程度，直到拍戲中後期她迷上「狼人殺」，主動跟王子請教，加上劇組後來到宜蘭拍攝，長時間相處，建立命情感才變得愈來愈熟。

吳岳擎（左起）、任容萱、邱勝翊出席新加坡影視展（ATF）行前記者會。（盧禕祺攝）

王子也形容任容萱「太客氣有禮，沒有溫度、保護色太重」，所以兩人一開始真的沒交集，直到她放下心防才變熟，了解她後也發現她是滿溫暖、滿好的女生。任容萱說，與王子合作下來，感覺他就是很暖心、專業又很專注力的演員，下一句忍不住開玩笑稱：「我們平常都會互相吹捧。」

王子說，他光是這部戲的片花，已經看了超過一百遍，而且不只這部戲，是每部戲的片花都會重複看，每次看的角度也不同，看整體、看場景，「就是檢查表演，不太會有完全滿意的時候，每次看都覺得哪裡可以再進步一點」。他日前與女友鄧麗欣合體拍廣告放閃，被問也有重複看這麼多次嗎？他笑答「有看，但沒看戲這麼多遍。謝謝廠商愛戴」。

吳岳擎（左起）、任容萱、邱勝翊出席新加坡影視展（ATF）行前記者會。（盧禕祺攝）

王子表示，《覆活》的劇情類型是他從未嘗試，但劇組非常用心，開拍前先安排上了一個月的表演課，讓他和其他演員很快融入劇情。他劇中角色常失眠又夢到死的情境，「但我是一個很好睡的人，所以我會故意半夜看一些恐佈片，去感受作惡夢的感覺。」此外，劇中的他要一直面對人死去，所以他就挖自己至親離開的感受去揣摩。

曝光的片花裡有場任容萱被刺的驚險情節，她回憶當時拍攝過程，那時花了2個大晚上拍，但讓她至今印象深刻也很感動的是王子非常辛苦，「因為我只要待在那裡等著被他救就好，整部戲就是一直被他救！」

(中時 )