109學年度高中英語聽力測驗第二次考試訂於12月14日舉行，總計4萬7千餘人報考，大考中心提醒，考生考試通知11月26日寄發，12月6日公布試場分配表，考試前不開放試場；考生若3日內仍未收到考試通知，集體報名者洽集體報名單位，個別報名者須至大考中心網站「高中英語聽力測驗試務專區」(https：／／ap.ceec.edu.tw／ExamInfo／SysOpen.aspx？examid=109TELC)查覽列印或電話語音(02-23643677)查詢。考試通知並非應試必要文件，若於考試前毀損或遺失，不再重製、補發。

大考中心提醒，考試當日需攜帶簡章規定的應試有效證件正本之一，包括：國民身分證、有照片健保卡、駕駛執照、護照或居留證等。

另外近年考生違反試場規則者以攜帶行動電話及穿戴式裝置居多，其中又以行動電話違規較多。考生進入試場就座前，應取下穿戴式裝置如智慧型眼鏡類、智慧型手錶類、智慧型手環類、耳機類等；並將行動電話完全關機，包括鬧鈴、震動、提示音、關機鬧鐘等所有功能，放置於臨時置物區，不得攜帶入座。

依109學年度考試簡章違規處理辦法第8條，若考試開始鈴響後被發現行動電話未完全關機，不論放在哪裡，均扣減英聽成績3題分；若發現考生隨身攜有已關機的行動電話，或將其置放於抽屜中、桌椅下、座位旁，將扣2題分；另由於英聽測驗性質，若發出聲響，將扣減全部題分。

(旺報 )