新竹強風吹落路牌 砸中路過騎士 21:592019/11/25 中時 羅浚濱 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 園區二路大型地標指示牌疑因強風吹落，砸死陳姓機車騎士。（消防局提供／羅浚濱新竹傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新竹縣寶山鄉園區二路、五崧㨗運大門口的大型地標指示牌，晚上疑因被強風吹落，砸中1名機車騎士，消防局派寶山分隊前往搶救，發現這名新竹市48歲的陳姓機車騎士現場OHCA，將其送往新竹市馬偕醫院急救。 消防局指出，這面指引客前往寶山雙胞胎井和寶二水庫等觀光景點的大型道路標誌牌，在晚上七時疑因被強風吹倒，砸中正好路過的陳姓機車騎士，寶山分隊前往救援時發現，陳男已無生命跡象。全案正由寶山分駐所調查中。 (中時 ) #機車 #機車騎士 #騎士 #新竹市 #發現 也許您會感興趣 推薦閱讀 柯俊斌：明年油車吹反攻號角 04:102019/11/21 產業特刊 都市景觀交流 竹市分享美學關鍵 01:182019/11/21 地方新聞 鄭宏輝提大學生改造新竹市計畫 16:082019/11/22 政治 桃竹市長對決 推米粉摃丸節 04:102019/11/24 地方新聞 eMOVING iE125《e騎玩馬祖》 智慧旅遊新模式 10:552019/11/24 消費 共享電動機車夯 使用率激增 04:102019/11/25 財經要聞 共享環保經濟 吹進離島租車市場 04:102019/11/25 財經要聞 新營太子爺年菜 有呷有保庇 04:102019/11/25 地方新聞 特價國產土雞 周六這裡買 13:562019/11/25 生活 爭取前瞻 新北4年要增加3579輛機車格 17:102019/11/25 生活 社會熱門新聞 彰化某高職學生跑步猝死 網友熱議 校方出面澄清還原經過 - 社會 妻裸下身睡 3歲兒告訴爸：媽媽跟叔叔… - 社會 史上最尷尬！ 新娘「超垂八字奶」外露 賓客秒傻眼 - 社會 只是比較早起 他爽買土豪航空便宜機票 歐洲來回竟1000有找 - 社會 林志玲剛新婚 香閨被偷拍官司繼續打 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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