新竹縣寶山鄉園區二路、五崧㨗運大門口的大型地標指示牌，晚上疑因被強風吹落，砸中1名機車騎士，消防局派寶山分隊前往搶救，發現這名新竹市48歲的陳姓機車騎士現場OHCA，將其送往新竹市馬偕醫院急救。

消防局指出，這面指引客前往寶山雙胞胎井和寶二水庫等觀光景點的大型道路標誌牌，在晚上七時疑因被強風吹倒，砸中正好路過的陳姓機車騎士，寶山分隊前往救援時發現，陳男已無生命跡象。全案正由寶山分駐所調查中。

(中時 )