文化大學董事長張鏡湖25日下午傳過世，享耆壽92歲。張鏡湖的父親張其昀是文化大學的創辦人，張鏡湖於1985年接下董座職位至今，34年未曾歇息，被稱為國內私校「史上最強老董」。

張鏡湖先前曾告訴本報，他1985年放棄美國教職，回台接父親張其昀創辦的文化大學時，當時學校負債17.8億元，他為完成父親遺願，花了10幾年的時間，讓文化大學轉虧為盈，如今財務建全，存款近60億元。但近年來，文化大學傳出校長遴選及校產爭議。

張鏡湖自述回台接手經營文化大學迄今33年期間，除還完學校債務，還買地擴大夜間部規模，建立推廣部方便台北學生，更在山上蓋了5棟大樓（教室及體育館），讓老師安心教學、學生安心讀書及運動健身，「文化大學不用再擔心未來沒有錢的問題，學校運作一切正常」。

張鏡湖1927年在中國浙江省出生，1948年獲浙江大學史地系學士學位，隨後留美並在美國夏威夷大學任教。他30歲就在美國大學任教，40歲時已是地理領域裡最傑出的研究者之一，曾是美國全年論文發表數量第二名的學者，學術地位崇高。

1985年，他從夏威夷回台，曾一度在台灣大學、台灣師範大學當客座教授，後接掌父親張其昀創辦的文化大學，擔任文大董事長一職至今。

(中時電子報)