王立強自稱大陸情報員，高調接受外媒訪問。（網路截圖）

離總統大選投票日僅餘40多天，蔡政府大打共諜牌，就選舉策略言，是記狠招。

現在看來，王立強共諜案是部戲，是安排好的，雖然有很多設計環節外界不清楚，但整部戲早就舖陳好了。烏龍間諜王立強，只是個臨時演員，他是不是間諜已不重要了，他的出場，是序曲，為了就是要讓王立強咬出中創主席向心夫婦，好讓蔡政府可以在台灣動手抓人。

假設王立強真的是大陸外圍諜報組織的人，也替向心工作。以大陸嚴謹的情報紀律，王立強滯留澳洲這麼久，大陸應已研判王立強已有二心，為了預防出事，早就做好收尾與後撤準備，怎會讓向心到台灣。這是情報工作最基本的安全作為。

向心在這關頭敢來台灣，表示他沒做。大陸諜報單位也不會在知情情況下，叫向心來冒險。再者，真要送錢，早送了，怎會大選前兩個月，還指派向心來台處理。

另一種情況，則是王立強真是詐騙犯，只是被找來演場戲，沒想到這小子太入戲，還以為自己是真的情報員。至於叫王立強演什麼，當然就是叫王咬出向心，讓蔡政府有理由動手。

只是這樣的安排，代表向心真的與王立強沒關係，所以向心按照行程來台，而幕後設計的影武者，也掌握向心來台時間。

接下來的問題就是向心是不是大陸諜報人員，他的公司是不是大陸情報機關的掩護單位。對蔡政府言，有了王立強咬他，國際媒體又有報導，向心是不是間諜，並不重要，前天在機場攔下他們夫婦，約談至今，運用偵查作為，讓外界霧裡看花，真假難辨，就以達到蔡政府的目的了。

檢調約談向心，又是在民進黨公布《反滲透法》草案的前夕，光是對向心這個偵查動作，蔡政府不但可以對綠營選民交待，還可以影響中間選民。共諜案落在蔡政府檢調手裡，就像辦總統府私菸案一樣，可於掌心捏大或捏小。

王立強在澳洲爆料，說些美澳台政府想聽的話，如果沒有外交部政次徐斯儉受訪畫面出現，沒有向心剛好在台灣，又遭檢調約談，還可視為西方國家對大陸的輿論戰攻防，但這些事串在一起，像個連環套，一環套一環，精心設計，雖然還有很多環節不清楚，但已不能排除蔡政府事先知情，甚至參與的可能。

大選前辦共諜案，約談向心，就是要讓選情起大霧，讓選民看不清蔡政府施政的無能，霧愈大，對綠選情愈有利。這招夠狠。

(中時 )