福州溫泉高爾夫俱樂部董事長蔣佩琪，召開首屆生態文明健康藝術研討會。

2019生態文明健康藝術研討會11月下旬在台商打造的福州溫泉高爾夫俱樂部舉行。研討會以「綠色發展、生態發展及健康發展」為主題，致力打造國際級生態文明健康培訓基地，並創建福州生態文明健康學院。

福州溫泉高爾夫俱樂部董事長蔣佩琪博士，繼承父志，在父親的家鄉連江縣潘渡鄉貴安村，戮力打造綠色健康的休閒事業，帶動鄉親共同發展旅遊業。

她致詞時表示，特別感謝國際生態文明大學和生態文明基金會的陳彥校長，以及北大匯豐學院黃海峯教授，他們鼎力相助邀請了國際生態發展聯盟的多位海內外知名專家一起共襄盛舉。

蔣佩琪強調，人類在經濟發展過程中，犧牲了生態，縱然取得了經濟成長，卻也付出相當的代價，全球暖化所帶來的負面影響，一例又一例的實證都在提醒著我們地球只有一個，若是生態議題再不重視，大自然的反撲是不分種族、不分國家、不分地域，無一能倖免。

這場研討會的目的，就在於喚醒大眾，如何兼顧經濟發展與環境保護。她認為，在母親大地面前，每個人都應該有敬畏之心，要團結一致保護生態，因爲大家都是生命共同體。

參加本次研討會的嘉賓有美國重要智庫領導人、聯盟高級顧問、生態環保學家胡濤博士及夫人，聯盟常務理事，中國中醫藥科學院中醫學方法論研究室主任兼中醫藥技術裝備研究中心主任馬曉彤教授，聯盟常務理事、當代藝術家、畫家、舞臺美術家劉楓華大師，人類專家，聯盟理事、法國生態文明基金會發起人於碩教授，聯盟理事，三亞首席代表，生態建築設計師趙勇教授，德國環保企業專家李高先生，生態文明基金會發起人、國際生態發展聯盟理事劉日芬女士，文明基金會發起人、國際生態發展聯盟理事、畫家楊永智先生、法國畫家方索先生，牛津大學中醫藥研究中心主任、生理學系中藥研究首席研究員馬玉玲博士。

(中時 )